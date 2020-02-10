سوهاج تودع شهيد الواجب الوطنى المجند محمد ممدوح

سادت حالة من الحزن على مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، عقب سماع خبر استشهاد المجند محمد ممدوح عبدالحميد حسين، 24 عامًا، والذي استشهد خلال الهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.واستقبل مطار سوهاج جثمان الشهيد، اليوم الإثنين، وتم تشييع الجثمان بقرية الخيام بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بحضور المستشار العسكري ورئيس مدينة دار السلام، ونائب مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.‎قال محمد علي، خال الشهيد، إن ابن شقيقته كان أصغر أخوته البالغ عددهم 6 أخوات، وكان جميع أهالي القرية يحبونه لدماثة خلقه واحترامه للكبير والصغير، ومشاركته مع أهالي القرية أفراحهم وأحزانهم، فبعد حصوله على دبلوم المدارس الصناعية وتقديمه لأداء الخدمة العسكرية كان الجميع ينتظر قدومه لكن وقع قضاء الله.وأضاف عم الشهيد، أحمد عبدالحميد، أن آخر مكالمة تلقتها والدتها كانت الأسبوع الماضي، قال لها: "ماتخفيش عليا أنا كويس، وجايلك الأسبوع اللي جاي، وكأنه كان حاسس باستشهاده"، وأكد أن الشهادة في سبيل الله والوطن جائزة لا يفوز بها إلا من عرف ربه، واختاره الله لهذه المنزلة العظيمة، وأنه رغم صعوبة الفراق إلا أنه سيكون في منزلة الصديقين.وأعرب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن خالص التعازي والمواساة لوالد الشهيد وأسرته متمنيا من الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح جناته، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبنائها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.