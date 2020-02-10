مدرس اقتصاد: مصر أصبح لها وزنها في المجتمع الدولي

قالت الدكتورة زينب نور، مدرس الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن الدولة المصرية أصبح لها وزنها في المجتمع الدولي، حيث إن المجهودات التي قامت بها مصر في مجال الصناعة متكاملة، مشيرة إلى أن دعم الصناعة له مهام أساسية وهي تشجيع الشباب والحد من البطالة والفقر وتواجد الدولة على الخريطة الدولية.وأضافت زينب نور، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الحكومة المصرية عملت في اتجاهات مختلفة في مجال قطاع الصناعة مثل إنشاء المناطق الصناعية والمجهزة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتة إلى أن المنطقة الصناعية ببورسعيد يأخذها المستثمر بجميع مرافقها، مثل المياه والكهرباء ووجود شبكة طرق بها.وأشار إلى أن الدعم الصناعي يساعد في انتقال الفرد من أن يكون مساعدًا في عمليات استيراد الموارد إلى شخص منتج لها يستطيع التصدير.