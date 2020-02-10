الحكم فى دعوى إنشاء جدول للمحامين العاملين بالخارج.. 16 فبراير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين السلبي بالامتناع عن إنشاء جدول للمحامين العاملين بالخارج، للحكم بجلسة 16 فبراير الجاري.وأكدت الدعوى المقامة ضد نقيب المحامين، أنه وفقا لنص المادة 13 بند 1 فقرة 2 من القانون 147 لسنة 2019، يجب إدراج أسماء المحامين المصريين العاملين بالخارج ضمن كشوف الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وجداول انتخابات النقابة، وتمكينهم من كامل حقوقهم الانتخابية في الترشيح والانتخاب.