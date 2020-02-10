عبد العال يحيل اتفاقيات للجان النوعية للمناقشة

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددا من قرارات رئيس الجمهورية الخاصة ببعض الاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة عبد العال، حيث أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 والخاص بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لسنة 2017، كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لسنة 2017.كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لسنة 2018، وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2018.وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن الخطابات المتبادلة لدعم المكون المصري في ملف الهجرة من أجل التنمية.وأحال القرار رقم 52 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع حوار الخبراء للجودة في المجالات الزراعية، وتمت إحالة جميع تلك القرارات والاتفاقيات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.