يارا ونبيل شعيل من كواليس أوبريت «صناع الأمل»

نشرت الفنانة يارا، صورة تجمعها بالفنان الكبير نبيل شعيل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من كواليس تسجيل أوبريت "صنّاع الأمَل".وعلقت يارا، على الصورة قائلة: من أجواء كواليس أمس تسجيل أوبريت "صنّاع الأمَل" مع بلبل الخليج نبيل شعيل والكبير بالذوق والأخلاق واللّطافة مش بس فنيّا.. ويوقله صوّر صَوّر ترى يارا بنت الكويت فديته وفديت الكويت وأهلها وكلها بكبرها".ويستعد نجوم الغناء في الوطن العربي لتقديم أوبريت غنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، يشارك في الأوبريت المقرر طرحه على القنوات الفضائية الخميس الموافق 20 فبراير الحالي، عدد كبير من النجوم من بينهم صابر الرباعي، راغب علامة، شيرين عبدالوهاب، أصالة، لطيفة، حسين الجسمي، سعد لمجرد، فايز السعيد، حاتم العراقي، محمد عساف، أحمد جمال، وفؤاد عبدالواحد.