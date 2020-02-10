خبيرة: 4 أبراج تخاف من الحسد أبرزها «العقرب»

قالت شيرين فكري، خبيرة الأبراج، إن هناك الكثير من الأشخاص لديهم ما يسمى بـ "جنون الحسد"، وهو الخوف من الحسد، ويرجع إلى قلة الإيمان وعدم الثقة بالنفس، مشيرة إلى أن هناك أبراج معينة هم الأكثر هوسًا بالحسد والخوف منه، ومنها الحمل والعقرب والحوت والسرطان.وأشارت شيرين فكري، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إلى أن هناك أبراج معروفة بأن أصحابها يخافون من الحسد، ولكن هذا يرجع في النهاية إلى الشخصية العاقلة الواعية والمدركة أن كل شيء يحدث من حولنا هو من تدبير الله وقدر الفرد.وأوضحت أن أكثر الأبراج عقلانية هم الجدي والميزان والعذراء والثور، حيث يتميز كل منهم بصفات مختلفة عن الآخر، سواء كانت حسنة أو أخرى سيئة، لافتة إلى أن الحسد إحدى سمات الأبراج السلبية.