تداول 251 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحرالأحمر

ذكر المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر أنه تم، اليوم الاثنين، تداول 251 شاحنة بضائع عامة و10 سيارات بموانئها.وأوضح المركز- في بيان- أنه غادر ميناء سفاجا 4 سفن: «الحرية، وعزيز إكسبريس، والحرية 2، وبوسيدون إكسبريس»، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية بمغادرة ووصول السفينة «سينا».