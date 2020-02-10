دفن بمقابر الخائنين.. قصة معاق مات ظلما في سجون أردوغان (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد تفاصيل قصة السجين المعاق الذي مات ظلما في سجن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأوضح الفيديو، أن السجين هو جلال شاكر، عضو بحزب المجتمع المعارض، واعتقل بتهمة انضمامه لمنظمة إرهابية، ولم تهتم شرطة أردوغان بحالته الصحية المتدهورة، ولم تكترث إدارة السجن بإصابته بالفشل الكلوي.وتصل نسبة الإعاقة لدى عضو المعارضة إلى 97%، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات في سجن دا تبي بديار بكر، ورفض القضاء التركي طلبات إخلاء سبيله المتكررة، فأصيب بأزمة قلبية حادة، وانتظر ساعات لينقل للمستشفى، ومات جلال شاكر على باب المستشفى، ودفنته شرطة أردوغان في مقابر الخائنين.