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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 29 فى انفجار عفرين السورية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:17 م
انفجار
انفجار
وكالات
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أفاد تقرير منظمة حقوقية، اليوم الإثنين، بمقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة 23 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرًا له في بيان صحفي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، حيث تتهم فصائل المعارضة المسلحة الوحدات الكردية بالوقوف وراء تلك التفجيرات.

وتسيطر فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي على منطقة عفرين منذ منتصف شهر مارس من عام 2018، بعد "عملية غصن الزيتون"، التي أطلقتها تركيا وانتهت بطرد الوحدات الكردية من المدينة.

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