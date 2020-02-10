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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تشيد عن الاتحاد الإفريقى بدعم جهود مكافحة كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:16 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الإثنين، بالبيان الصادر عن الاجتماع الـ36 للاتحاد الإفريقي على مستوى الوزراء، الذي أعرب فيه عن دعم جهود حكومة الصين وشعبها في مكافحة وباء "كورونا الجديد"، والثقة في قدرتها على هزيمته.

وقال شوانج- خلال المؤتمر الصحفي اليومي عبر الإنترنت - إن الأصدقاء الأفارقة قدموا دعمًا قويًا للصين في المرحلة الحاسمة لمكافحة وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، ما يجسد علاقات الأخوة القوية التي تجمع بين الطرفين.

وأضاف أن البيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي يبرهن على الشراكة الاستراتيجية القوية بين الصين وأعضاء الاتحاد، نظرا للترابط التاريخي والتعاون الأخوي بين الجانبين، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية الأفارقة دعوا دول العالم إلى تعزيز التضامن والتعاون أمام المحنة وفي مكافحة هذا الوباء.

وفي سياق متصل، أكد شوانج أن الصين تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة وباء فيروس كورونا الجديد، وتتحمل المسئولية تجاه شعبها وبقية شعوب العالم، داعيًا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والتضامن معها وتجنب تشويه جهودها، لافتًا إلى أن عددًا من كبار المسئولين من مختلف الدول اتصلوا بعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، واشادوا بإجراءات مكافحة الوباء، الذي يمثل تحديًا مشتركا للبشرية، ويجب على المجتمع الدولي مواجهته بالجهود المشتركة.

وأوضح شوانج أن الإجراءات الصينية للوقاية من الوباء والسيطرة عليه حققت نتائج إيجابية، وأن الصين واثقة من تحقيق الانتصار في المعركة ضد الوباء من أجل ضمان الصحة العامة في الإقليم والعالم.

وأشار متحدث الخارجية الصينية إلى أن فريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية يصل إلى بكين اليوم لمناقشة ترتيبات العمل مع الجانب الصيني، مشددًا على أن الصين تحافظ على الاتصال والتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي لحفظ أمن الصحة العامة إقليميًا وعالميًا، وترحب بالخبراء الأجانب بمن فيهم الأمريكيون للمشاركة في مجموعات البحث والدراسة.

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