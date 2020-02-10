المشدد 3 سنوات لربة منزل وشريكها لترويج المخدرات

قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة ربة منزل وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش، بعد ضبطهما أثناء ترويجه على عملائهما في منطقة السلام، بمحافظة القاهرة.تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا يفيد بقيام المتهمة "أ.م"، ربة منزل، بالاتجار في المخدرات بدائرة القسم، وأكدت التحريات صحة البلاغ، وانتقلت قوات الأمن لضبط المتهمة، واعترفت بترويج المواد المخدرة والاتجار بها بالاشتراك مع "ع.ط"، عاطل، والذي تم ضبطه أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (500 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول).واعترف المتهم باشتراكه مع المتهمة في حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والربح السريع، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.