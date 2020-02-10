الدفاع الألمانية تتخلى عن رئاسة الحزب المسيحى الديمقراطى

قررت أنجريت كرامب كارينباور، زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ووزيرة الدفاع الألمانية، اليوم الإثنين، عدم ترشحها لمنصب "المستشارية" في الانتخابات الفيدرالية القادمة خلفًا للمستشارة الحالية أنجيلا لميركل.وقالت كارنباور، خلال اجتماع هيئة رئاسة الحزب، إن هناك "علاقة غير واضحة لقطاعات من الحزب المسيحي الديمقراطي مع حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب اليسار"، معلنة معارضتها الصارمة لأي تعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وحزب "اليسار".وأكدت قناعتها بأن منصب رئاسة الحزب والترشح للمستشارية يجب أن يكونا لشخص واحد، موضحة أنها ستنظم بحلول الصيف المقبل، عملية الترشح للمستشارية، وستواصل إعداد الحزب للمستقبل، ثم ستتخلى عن منصب رئاسة الحزب.في الوقت الذي وصفت فيه الصحف الألمانية هذا الأمر بـ"الصدمة المزلزلة".وتعتزم كرامب- كارنباور إعلان المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.