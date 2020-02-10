محافظ المنيا يتابع تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحى

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي الواقعة غرب مركز المنيا.واستمع المحافظ إلى شرح عن بداية انطلاق المحطة وكيفية معالجة المياه بها، وكلف الجهات المعنية بالإسراع في إنهاء الأعمال لإنجازها في أقرب وقت ممكن، مع دفع العمل لنهو الأعمال الخاصة بالغابة الشجرية للمحطة، حتى يتم بدء التشغيل والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمحطة ورفع مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.وأكد المحافظ ضمان معالجة مياه الصرف الصحي بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحًا أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميا، وأهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة.أوضحت إيمان عبد الرازق، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن المخطط العام لمحطة معالجة الصرف الصحي يتكون من محطة الرفع الرئيسية رقم "1" ومحطة الرفع المساعدة رقم"2"، وكذلك محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي بطاقة 90 ألف م/3يوم، وخط طرد بطول 22 كم، الى جانب الغابات الشجرية المقامة على مساحة 450 فدانًا، وستقوم المحافظة بتنفيذ عدد 3 مناوبات بالغابة الشجرية لاستقبال المياه المنقاة من المحطتين.ومن المقرر أن يتم، العام الجاري، افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، منها افتتاح أعمال صرف صحي المنيا بطاقة 90 ألف م3يوم بتكلفة 565 مليون جنيه ومحطة مياه أبوقرقاص بطاقة 102 ألف م3 يوم بتكلفة 690 مليون جنيه، حيث يسهم كل منهما في توفير مياه الشرب النقية لخدمة 500 ألف نسمة.