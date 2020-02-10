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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة توثق صفحاتها الرسمية على «فيسبوك»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:12 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
إسراء جمال
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وثقت جامعة القاهرة صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمساعدة الطلاب والأساتذة والعاملين والمهتمين بالمجتمع الجامعي، للوصول إلى أخبارها، والحصول على المعلومات الدقيقة عن الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن توثيق الصفحة الرسمية لجامعة القاهرة، وصفحة الفرع الدولي، على موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا فيسبوك، يأتي في إطار حرص الجامعة على فتح قنوات اتصال رسمية للتعامل بشكل احترافي مع مواقع السوشيال ميديا، ومتابعة التعليقات ورصد الآراء والمقترحات التي تخدم العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية وجود منصات رسمية وموثقة للجامعة لتعزيز التواصل مع الطلاب وحتى لا يتم تضليلهم من الصفحات التي تستغل اسم الجامعة في الترويج لأنشطتها الخاصة ونشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالأداء الإعلامي المتميز والملحوظ، الذي يقوم به فريق عمل المكتب الإعلامى بالجامعة في الفترة الأخيرة، وتغطية الفعاليات والأنشطة المختلفة في الجامعة، وسرعة الرد على الشائعات والأخبار المزيفة، والتي تصدر من بعض الصفحات والحسابات على موقع فيسبوك.

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