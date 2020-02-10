المنوفية: فتح منافذ جديدة لتلقى تظلمات الشهادة الإعدادية

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بفتح منافذ جديدة لتلقى التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، وعلى الفور تم فتح المنافذ لاستقبال تظلمات الطلاب بمقر مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم.جاء ذلك أثناء تدشين المحافظ لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة بمدرسة الشهيد عبدالرحمن حسن الديب "الأحمدية سابقًا" بشبين الكوم، حيث تلاحظ وجود تكدس للطلاب وأولياء الأمور على منفذ المدرسة لتقديم التظلمات، موجهًا بتنظيم سير العمل وسرعة تلقى الطلبات حرصًا على مصلحة الطلاب.كان محافظ المنوفية قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2020 بنسبة نجاح 86.35% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.