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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يوافق على توزيع «أراضى الشباب 2008» برأس غارب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:11 م
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى
كتب- علي عواد
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وافق محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته التفقدية لمدينة رأس غارب، أمس، على توزيع الأراضى للشباب، بعد عرض موقف أراضى الشباب 2008 بعد انتهاء اللجنة من أعمالها، وذلك استجابة لمطالب أهالى المدينة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أنه يسخر كل جهوده لخدمة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتفاعل والتواصل مع المواطنين، وتحقيق مطالبهم.

يذكر أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد تفقد أمس مدينة رأس غارب، ترافقه الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، واللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، حيث تابع المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية بالمدينة، والتي شملت زيارة لمستشفي رأس غارب المركزي وكورنيش المدينة والشاطئ العام والمخبز الآلي وموقف الأجرة وميدان المجمع التجاري، ومبنى مجلس المدينة، وقاعة المؤتمرات التابعة للمدينة، وغيرها من المشروعات الأخرى.

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