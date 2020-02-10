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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

متحدث البرلمان: الرئيس حقق مكاسب كبيرة لإفريقيا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:11 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح الدول الإفريقية منذ تولي مصر رئاسة "الاتحاد الإفريقي" في 2019 بأنها تاريخية وستكون لها آثارها الإيجابية والناجحة لصالح دول القارة السمراء خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بإطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية وصندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا.

وقال "حسب الله" في بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس السيسي حقق مكاسب كبيرة لصالح الدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بوضع إفريقيا في مقدمة اهتمامات العالم بعد نجاح الرئيس السيسي في عقده ومشاركته مع رؤساء وقادة العالم في رئاسة 10 قمم إفريقية عالمية، كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح دول القارة السمراء.

وأكد أن القمم الإفريقية العالمية كان لها دورها الكبير في حصول الدول الإفريقية على حقها في التنمية الشاملة والمستدامة وخلق فرص الاستثمار وحمايتها من خطر الإرهاب، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يترك محفلًا دوليًا إلا وشارك فيه ممثلًا للقارة الإفريقية، باعتبار مصر رئيس الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، حاملًا على عاتقه هموم وآمال شعوب القارة في الحياة الكريمة؛ نظرًا لما يتوافر فيها من فرص ومزايا لا حصر لها، ومنها الموارد الطبيعية والأيدي العاملة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن الرئيس السيسي كان حريصًا، ليس على المشاركة، ولكن في إدارة ورئاسة عدد من هذه القمم والمنتديات الإفريقية العالمية، ومنها مؤتمر ميونخ للأمن ومنتدى الحزام والطريق والقمة الصينية الإفريقية، ومشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان والقمة الإفريقية بالنيجر وقمة السبع الكبرى والقمة اليابانية الإفريقية، والقمة الروسية الإفريقية، والقمة الألمانية الإفريقية.

وأكد أن الرئيس السيسى في جميع خطاباته التاريخية أمام منظمة الأمم الإفريقية حتى قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي كان يحمل هموم وآمال وطموحات دول القارة السمراء ليطرحها بكل مصداقية أمام المنظمة الأممية، متوقعًا أن تشهد المرحلة القادمة حصول إفريقيا على مقعد دائم بمجلس الأمن، ليكون لها صوتها السياسي على الصعيد العالمي.

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