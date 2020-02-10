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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إدارة الصف التعليمية تشرح لمديرى المدارس خطة مواجهة كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:10 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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نظمت إدارة الصف التعليمية بقيادة محمد عبدالودود، اجتماعًا بحضور مديرى المدارس فى كل المراحل التعليمية، تزامنًا مع الفصل الدراسى الثانى، لبحث الاستعدادات حول مواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وشرح محمد عبدالودود، مدير عام الإدارة الخطة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لكيفية حماية أبنائنا ومدارسنا من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية، بمرور لجنة منها على المدارس وشرح كيفية حفاظ الطلاب على أنفسهم من الإصابة بالأمراض، وذلك تحت إشراف خالد حجازى، وكيل وزارة التعليم بالجيزة.

وأكد ياسر عكاشة، وكيل إدارة الصف التعليمية، أن هناك مجموعة من النصائح والتعليمات التى يقوم كل مدير مدرسة بتوجيهها للطلاب يوميًا فى طابور الصباح، وأهمها غسل اليد قبل وبعد الأكل وبعد الحمام، واستعمال منديل ورقي للرشح والبرد والتخلص منه في سلة المهملات، والعطس بعيد عن الآخرين ووضع منديل ورقي على الفم والأنف والتخلص منه وغسل اليد، التغذية السليمة، شرب المياه طوال الوقت، استنشاق الجيوب الأنفية بالمياه، غسل الحمامات جيدًا بالديتول والمياه لمنع العدوى، فتح الشبابيك للتهوية، البعد عن الزحام، ومن إجازة للطلاب الذين يعانون من الإنفلونزا أو البرد.
إدارة الصف التعليمية تشرح لمديرى المدارس خطة مواجهة كورونا
إدارة الصف التعليمية تشرح لمديرى المدارس خطة مواجهة كورونا
إدارة الصف التعليمية تشرح لمديرى المدارس خطة مواجهة كورونا
إدارة الصف التعليمية تشرح لمديرى المدارس خطة مواجهة كورونا
إدارة الصف التعليمية تشرح لمديرى المدارس خطة مواجهة كورونا
إدارة الصف التعليمية تشرح لمديرى المدارس خطة مواجهة كورونا

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