«التعليم» توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الورقية

تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابة الاستمارات الورقية لطلاب الشهادة الثانوية، والتي بدأت أمس الأحد، حيث قدمت عدة تنبيهات لطلاب الصف الثالث الثانوي، مشددة على أنه عند تحرير الاستمارة يكتب الطالب اسمه "رباعي" من واقع شهادة الميلاد دون اختصار.وشملت التنبيهات، التي أصدرتها وزارة التعليم، عدم كتابة أي لقب أو صناعة أو وظيفة قبل اسم الوالد مثل "الحاج، الشيخ، الأستاذ، القس وإلخ".وشددت الوزارة، على أن يسجل طلاب مدارس اللغات في استمارة التقدم، المواد التي سيؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى، وتسلم أثناء سير الامتحان لهذه المواد كراسة امتحان تحتوى على أسئلة باللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى.كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019- 2020، تنطلق 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس 2020.