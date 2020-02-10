«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة».. آخر ما كتبه شهيد الدقهلية

خيم الحزن على قرى مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عقب استشهاد أحد أبنائها ملازم أول أحمد رضا أبوالفتوح حشيش من الدفعة 153 ضابطًا احتياطيًا، والذى استشهد أمس الأحد، إثر هجوم إرهابى على كمين زلزال 15 بالشيخ زويد بسيناء.وتجمع أهالى المدينة بمحيط منزل الشهيد، وعلى مداخل المدينة انتظارًا لوصول الجثمان لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، فيما توجه وفد من أقارب الشهيد لإنهاء إجراءات تسلم الجثمان.وكان آخر ما كتبه الشهيد ملازم أول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ"، حماكى الله يا مصر.