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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة».. آخر ما كتبه شهيد الدقهلية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:09 م
ملازم أول أحمد رضا
ملازم أول أحمد رضا ابو الفتوح
الدقهلية - عمرو الحوتى
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خيم الحزن على قرى مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عقب استشهاد أحد أبنائها ملازم أول أحمد رضا أبوالفتوح حشيش من الدفعة 153 ضابطًا احتياطيًا، والذى استشهد أمس الأحد، إثر هجوم إرهابى على كمين زلزال 15 بالشيخ زويد بسيناء.

وتجمع أهالى المدينة بمحيط منزل الشهيد، وعلى مداخل المدينة انتظارًا لوصول الجثمان لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، فيما توجه وفد من أقارب الشهيد لإنهاء إجراءات تسلم الجثمان.

وكان آخر ما كتبه الشهيد ملازم أول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ"، حماكى الله يا مصر.

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