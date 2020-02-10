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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى «تصادم الدائرى»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:06 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
المنيا - على حسين
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زار اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل.

واطمئن المحافظ على صحة المصابين بمستشفى المنيا العام، حيث تابع مع الدكتور أسامه بلبل وكيل مديرية الصحة بالمحافظة الحالة العامة للمصابين، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، ووجه مسئولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا بالحادث، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 9 آخرين، تم السماح لـ3 منهم بالخروج من المستشفى، وقد وقع الحادث على الطريق الدائري شرق كوبري أبوشناف أمام قرية طوه التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، ويرجح أن تكون السرعة الزائدة سببا في وقوع الحادث.
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى «تصادم الدائرى»
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى «تصادم الدائرى»
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى «تصادم الدائرى»
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى «تصادم الدائرى»
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى «تصادم الدائرى»
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى «تصادم الدائرى»
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى «تصادم الدائرى»
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى «تصادم الدائرى»
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى «تصادم الدائرى»
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى «تصادم الدائرى»

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