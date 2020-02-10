رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«مستشرقون عشقوا القاهرة الإسلامية».. أمسية على المسرح الصغير بالأوبرا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:05 م
الأوبرا
الأوبرا
حسن أمين
طباعة
تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية بعنوان "مستشرقون عشقوا القاهرة الإسلامية"، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل، على المسرح الصغير، وتستضيف الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث، الدكتورة سهير ذكي حواس أستاذة العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور حسين محمود أستاذ الأدب الإيطالي والتشكيلي، الدكتور فريد فاضل ويديرها الدكتور جمال الشاعر.

يتناول الحوار، تأثير الحضارة الإسلامية على الأجانب الذين عاشوا في منطقة الشرق وعكفوا على دراسة ملامحها الثقافية خلال الحقب الزمنية المتعددة وأنتجوا أشكالا إبداعية متنوعة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

قبرص تتحدى تركيا بشأن خطط التنقيب عن الغاز

منذ حوالي 16 ساعة

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار غزيرة تخمد حرائق غابات أستراليا

الصور

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

الأكثر قراءة

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

قبرص تتحدى تركيا بشأن خطط التنقيب عن الغاز

بث مباشر.. حفل الأوسكار 2020

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

75 % من الأفكار الانتحارية للأطفال لم يلاحظها الأبوين

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

منوعات

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بالصين

خلال ساعات.. إطلاق مسبار فضائى لاستكشاف الشمس

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

المكتب الثقافي المصري بالكويت ينظم ورشة حول فن كتابة القصة للأطفال

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر