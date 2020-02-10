«مستشرقون عشقوا القاهرة الإسلامية».. أمسية على المسرح الصغير بالأوبرا

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية بعنوان "مستشرقون عشقوا القاهرة الإسلامية"، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل، على المسرح الصغير، وتستضيف الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث، الدكتورة سهير ذكي حواس أستاذة العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور حسين محمود أستاذ الأدب الإيطالي والتشكيلي، الدكتور فريد فاضل ويديرها الدكتور جمال الشاعر.يتناول الحوار، تأثير الحضارة الإسلامية على الأجانب الذين عاشوا في منطقة الشرق وعكفوا على دراسة ملامحها الثقافية خلال الحقب الزمنية المتعددة وأنتجوا أشكالا إبداعية متنوعة.