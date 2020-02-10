كارول سماحة بإطلالة كلاسيكية على «إنستجرام»

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت كارول سماحة بإطلالة كلاسيكية جذابة، مرتدية بدلة مكونة من بليزر وبنطلون باللون الكحلي، وتوب باللون الأسود، واعتمدت على شعرها القصير منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجًا لافتًا أبرز إطلالتها التي نالت إعجاب الآلاف من متابعيها.وحلت سماحة، ضيفًا في أولى حلقات برنامج "الأحد منحكي" تقديم الإعلامية جيسيكا عازار، الذي يعرض على فضائية "الغد"، ويأتي كل أحد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.