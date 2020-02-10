فتح ميناء الصيد بالبرلس بعد تحسن الطقس

صرح مدير ميناء الصيد ببرج البرلس يسري الدسوقي، بأنه تم فتح ميناء الصيد جزئيا صباح اليوم الاثنين، والتصريح لعدد من مراكب الصيد الآلية للإبحار إلى البحر المتوسط، بعد تحسن الأحوال الجوية نسبيا وهدوء سرعة الرياح وقلة ارتفاع الأمواج.وأضاف مدير ميناء الصيد - في بيان اليوم - أن التصريح لأصحاب المراكب يأتي حسب رغبتهم ورؤيتهم للنزول إلى البحر من عدمه لكون الأحوال الجوية لم تستقر بصورة كبيرة، مع ملائمة حالة البحر للمراكب الكبيرة، مشيرا إلى أنه تم فتح الميناء جزئيا بعد غلقه لمدة 3 أيام متتالية لسوء الأحوال الجوية.