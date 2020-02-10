اعترافات المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه: المخدرات هي السبب

حصلت "الدستور" على تفاصيل اعترافات تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في النزهة، وأكدوا أنهم لجأوا إلى ذلك بسبب إدمان المواد المخدرة.وأضاف المتهمون أنهم يسرقون الأهالي في الشوارع المظلمة باستخدام الأسلحة البيضاء، وأشاروا إلى أنهم سرقوا أكثر من 50 شخصًا خلال 3 أشهر، قائلين: "كل اللي سرقناه شربنا بيه مخدرات".ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين "كمال.ع"، 35 سنة، سائق المرج، مطلوب التنفيذ عليه في قضية سرق، ومقضي عليه بالحبس 6 أشهور، و"عمرو.أ"، 23 سنة، سائق، سابق اتھامه في قضية بلطجة، أثناء استقلالھما سيارة ميكروباص، وبحوزتھما فرد خرطوش، و4 سلاح أبيض.واعترفا بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه، بالاشتراك مع "محمود.أ"، 24 سنة، عاطل، و"أحمد.س"، 30 سنة، عاطل، وأرشدوا جمعيًا عن مكان المسروقات.