مريهان حسين ضيفة «كلام ستات».. الأربعاء

يستضيف برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة ON، في حلقة يوم الأربعاء المقبل، الفنانة مريهان حسين.وتتحدث مريهان حسين، عن أعمالها الفنية التي قدمتها والجديد الذي تستعد لتقديمه الفترة المقبلة، كما تتطرق إلى حياتها العائلية.كما يعرض البرنامج فقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل"، تستضيف فيها علي غزلان، وهى أحد مشاهير السوشيال ميديا، ومطربًا وطبيبًا وكاتبًا.يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبوالحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.