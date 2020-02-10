الصور الأولى لضحايا مذبحة «حدائق الأهرام»

ينشر "الدستور" صور ضحايا مذبحة "حدائق الأهرام"، وتبين من التحريات أن الزوج قتل زوجته خنقا بالكوفية، واحتضن ابنته "الرضيعة"، وقفز بها من الطابق الرابع ليسقط جثة هامدة هو وابنته.وكشفت التحريات والتحقيقات أن الزوج يدعى "أشرف. ص"، 45 عاما، والزوجة تدعى "إيمان. م"، 35 عاما، والطفلة الرضيعة تدعى "نجوى"، 9 أشهر.ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي عقار سكني بمنطقة حدائق الأهرام إلى شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثث في منور العقار.وانتقل فريق من المباحث بصحبة المعمل الجنائي، والنيابة العامة، وجرى فرض كردون أمني في محيط الحادث، ورفع البصمات ومعاينة مسرح الجريمة، وسجلت جهات التحقيق ما جاء في المعاينة والمناظرة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.