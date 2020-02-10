وزير الزراعة: إقامة «زهور الربيع» بحديقة الأورمان

أنهى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الإثنين، حالة الجدل حول مكان إقامة معرض زهور الربيع في دورته الـ87 لعام 2020.وقرر وزير الزراعة، استمراره في حديقة الأورمان مثل الأعوام السابقة والذي يتواكب مع احتفالات مصر بأعياد الربيع وعيد الأم وشم النسيم.وجاء اختيار حديقة الأورمان بناءً على رغبة العارضين، بالإضافة إلى توافر كل الأدوات التي تسهم في نجاح المعرض.يذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على 14 فدانا تمثل نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما.ويشهد المعرض اهتماما متزايدا كل عام وتهدف الوزارة إلى تحويله إلى حدث ثقافي اقتصادي متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.