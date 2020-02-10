بريطانيا تكشف 4 إصابات جديدة بـ«كورونا»

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، اكتشاف 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد المصابين داخل البلاد إلى 8 حالات حتى الآن، وفقًا لـ"سكاي نيوز".وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، إن انتشار فيروس "كورونا" جاد وخطير ويشكل تهديدا للصحة العامة للبريطانيين.وأوضح بيان لوزارة الصحة البريطانية أن الوزير اتخذ عدة قرارات لضمان الحماية العامة بأقصى قدر ممكن من انتقال الفيروس، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.كما أعلن هانكوك تصنيف المستشفيين اللذين يوجد بهما البريطانيون العائدون من مدينة "ووهان" الصينية - كمنشأتي عزل - حيث أعلنت بريطانيا وجود 4 حالات إصابة مؤكدة حتى الآن.وأعلنت بكين أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 908 أشخاص في الصين بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 97 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، وبذلك يرتفع إلى 40،171 شخصًا على الأقلّ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين القارية (أي دون هونغ كونغ وماكاو).وتم اكتشاف 2618 حالة أخرى في هوبي بؤرة تفشي كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 29631 حالة، وحدثت معظم حالات الوفاة الجديدة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي والتي من المعتقد أنها مصدر الفيروس.