تفاصيل بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة فى العراق

أكدت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الإثنين، بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق.ونقلت القناة، عن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي، الإثنين، بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية، فيما أشار إلى أن وجود تلك القوات ستنحصر فى أربيل والأنبار.وقال الغانمي إن الولايات المتحدة، بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها فى الانسحاب فعليًا من 15 قاعدة عسكرية.ولفت إلى أن الأمريكيين انحصر وجودهم في قاعدتين، الأولى في أربيل والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار.وكان البرلمان العراقي قد أصدر خلال الفترة السابقة قرارًا بسحب القوات الأمريكية من البلاد، إثر التوترات المتصاعدة خلال الفترة الماضية.أدى ذلك إثر تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران الشهر الماضى، منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الهئية في الحشد الشعبي، أبومهدي المهندس.