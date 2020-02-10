إجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف لترخيص العمل للأجانب

حددت وزارة القوى العاملة، عددًا من الإجراءات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو تالف لترخيص العمل للأجانب، حيث يتم تقديم مذكرة محضر الشرطة بفقد الترخيص أو البطاقة التالفة مع نموذج (1) طلب الترخيص.ويتم ذلك عن طريق مكتب الترخيص في العمل للأجانب بمديريات القوى العاملة، ومكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومكتب الترخيص فى العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول.وتتم متابعة الطلب عن طريق مديرية القوى العاملة المختصة، أو إدارة الترخيص بالعمل للأجانب بالوزارة، ويتم ذلك في ذات اليوم بعد استيفاء المستندات المطلوبة.