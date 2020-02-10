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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سقوط الأسهم الأوروبية بفعل مخاوف تفشي «كورونا»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تراجعت الأسهم الأوروية، اليوم الإثنين، مع تأثر المعنويات بالمخاوف حيال الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس "كورونا"، بعد موجة صعود الأسبوع الماضي.

ونزل المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3%، وتصدر مؤشر قطاع الترفيه والسفر الخسائر.

واستأنفت الشركات الصينية العمل بعد إجازة ممددة، مع رفع السلطات بعض القيود المتعلقة بالفيروس، فإن طفرة في حصيلة الوفيات إلى أكثر من 900 أبقت على بواعث القلق.

كان "ستوكس 600" شهد الأسبوع الماضي أفضل أسبوع له في ثلاثة أشهر بفضل الأداء القوي لأسهم البنوك بعد نتائج قوية للربع الرابع.

وهبطت الأسهم في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، 0.2% بفعل أداء ضعيف لأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الموارد الأساسية.

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