محافظ كفرالشيخ: نراجع مستوى الأداء فى المراكز التكنولوجية

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يجرى مراجعة أداء الأعمال في المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة تباعا، والبالغ عددها 9 مراكز، للاطلاع على مستوى الأداء للمراكز، واستعدادها لتلقي الطلبات، وتوحيد الرسوم والمستندات على مستوى المحافظة، لجميع الطلبات المقدمة من المواطنين خلال المراكز التكنولوجية، والانتهاء منها فى مواعيدها القانونية.وأكد المحافظ، تسجيل المخالفات والمحاضر بمعظم المواقع، وتسجيل الملفات الخاصة بإدارات "الشئون القانونية، والحملة الميكانيكية، وشئون المجالس التنفيذية" على مستوى معظم المواقع، وتفعيل منظومة الصادر والوارد بمعظم المواقع، وتسجيل بيانات رخص الإعلانات بشكل كامل بمعظم المواقع "تاريخ إصدار الرخصة، وتاريخ بداية الترخيص، وتاريخ نهاية الترخيص".وشدد على إصدار الرخص مميكنة من خلال المنظومة، والالتزام بعدم تعامل المواطنين مع الإدارات الخلفية، ويتم التعامل من المركز التكنولوجي، والتأكيد على ضرورة تفاعل موظفي الإدارات الخلفية مع المنظومة لإنهاء الطلبات المتأخرة، واستكمال إدخال بيانات الكم المتراكم الخاصة بالإدارات، والتأكيد على أرشفة الملفات حتى يتم الرجوع إليها في حالة ضياع الملفات، مع ضرورة إدخال حصر ملفات الكم المتراكم لمعرفة نسبة إدخال ملفات المواطنين بالمنظومة، وتفعيل منظومة الوارد والصادر بين الإدارات بالأحياء، وتسجيل بيانات الحملات في إدارة الإشغالات، التأكيد على تسجيل المحاضر والمخالفات، وعرض تقرير التشغيل من خلال مدير المركز التكنولوجي على رئيس المركز والمدينة لاتخاذ اللازم اتجاه الإدارات المسئولة عن تأخير الطلبات.وأوضح أن بنود تقييم المراكز التكنولوجية لمدن المحافظة، تضم معدل إدخال الكم التراكمي، وجودة تسجيل بيانات الكم المتراكم، وتسجيل المحاضر والمخالفات، وتعامل الإدارات مع طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية من خلال المنظومة، والانتهاء من طلبات المواطنين المقدمة للإدارات في مواعيدها القانونية، واستخراج مخرجات النظام آليًا بدلًا من التراخيص اليدوية، منوهًا إلى نجاح النظم بمراجعة الأرشفة، لافتًا إلى أن هذا مخرج حقيقي لتغير ثقافة مجتمع وتغير ثقافة المواطن ليثق بأجهزة الدولة التي تقدم خدمات وزيادة الثقة في المحليات لنجاح النظام.وأشار المحافظ، إلى أنه قد تم تركيب لوحة إرشادية من مستندات مطلوبة والقيم المالية والاستلام للمواطنين، فضلًا عن دليل على الشاشة بكب مركز تكنولوجي، مضيفا أن المراكز التكنولوجية هي نواة بداية للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي ورؤية مصر 2030 بتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وسبل تطبيق المنظومة المتكاملة للمعلومات، ومكينة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالمحافظة، وربط إدارات الديوان العام والمراكز التكنولوجية، ومراكز المعلومات وإدارات التخطيط بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة منها.