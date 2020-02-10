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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامي جمال يتصدر «يوتيوب» بعد طرح «سقف»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:32 ص
رامي جمال
رامي جمال
منار إبراهيم
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تصدر المطرب رامي جمال، قائمة الأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب" في أقل من 24 ساعة، بأحدث أغنياته "سقف" التي طرحها بطريقة الفيديو كليب، وأوشك على تحقيق مليونه الأول.

ويظهر في الكليب عدد من نجوم الفن ومنهم أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز.

ومن نجوم الرياضة ظهر شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات، إلى جانب عدد من الإعلاميين منهم إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

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