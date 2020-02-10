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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقرير «الصحة» عن حالة المصريين العائدين من الصين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أصدر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، تقريرا حول الوضع الطبي والحالة الصحية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية الأسبوع الماضى بعد انتشار فيروس الكورونا، والذين تم ايداعهم بحضر صحى فى محافظة مطروح للاطمئنان عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وكشف تقرير قطاع الطب الوقائي، أنه تم إجراء المسح الطبي الأولي للوافدين والمتعاملين معهم أثناء عملية الإجلاء من المطار لـ 369 مواطنا بسجلات العيادة الخارجية، حيث تضمن المسح 7 فئات في مقدمتهم الوافدين من الصين، والطاقم الطبي المرافق، وطاقم الطائرة، وطاقم مصر للطيران، وطاقم الحجر الصحي المسئولين عن تطهير الطائرة وحقائب الركاب، وطاقم الوقائي بالحجر الصحي المسئولين عن المسح الحراري للوافدين، وضباط الجوازات، والسائقين.

وأوضح التقرير أن فرق الطب الوقائي فتحت ملف تسجيل طبي لجميع الوافدين والمتعاملين معهم أثناء عملية الإجلاء من المطار، بإجمالى 369 ملف، كما قامت بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بواسطة فريق نظم ومعلومات القطاع الوقائي لتسجيل كافة البيانات المرتبطة بالمسح الصحي والمتابعة اليومية للحرارة والأعراض التنفسية والمتابعة اليومية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحويل 8 حالات اشتباه إلى مستشفى النجيلة، بينهم 6 من المطار، وحالتين من الحجر الصحي، بعد رصد ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب في الحلق، وضيق في التنفس، وتم إجراء تحليل PCR وجاءت النتائج سلبية لجميع الحالات المشتبهة.

وأضاف التقرير أنه تم تحويل حالة الطفل "ع. م. م " والبالغ من العمر عامين ونصف لإصابته بجرح قطعي بالرأس، وتم اجراء اللازم بالمستشفى والعودة، كما تم تحويل حالة اشتباه دوالي الساقين لمستشفى النجيلة للعرض على استشاري جراحة، وتحويل حالة تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة مع العلم أنه قد تم إجراء فحص PCR وجاءت نتيجة العينة سلبية ومكثت بالمستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

ومن جانبها قامت الوزارة بحصر للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة وعوامل خطورة، حيث أفاد التقرير بوجود مريض التهاب كبدي ب في مبنى أ وتم إعطاؤه علاج التينوفوفير أقراص 300 مجم، وتم سحب عينة لاثنين من مخالطيه "زوجته وابنه".

وأفاد التقرير بوجود 7 حالات حوامل، أحدهم في الشهر التاسع، وحالتين في الشهر الثامن، وحالتين في الشهر الثالث، وحالتين في الشهر الثاني، إلى جانب وجود مريضين بالسكر والضغط، ومريض ضغط، ومريض حمى البحر المتوسط، ومريض اكتئاب، ومريض اشتباه جلطة بالساق، ومريض سكر، ومريض التهاب كبدي B مزمن، وحالة قرحة بالاثني عشر.

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