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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط موظف هدد عاملا بنشر صوره على «فيسبوك» في سوهاج

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:28 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، القبض على عامل يقيم بدائرة المركز، وذلك عقب تهديده أحد الأشخاص عن طريق إرسال رسائل له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتهديده بنشر صور خاصة له ولأسرته والتشهير به، ومطالبته بدفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل عدم النشر.

تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بتقدم مدير لأحد المصالح الحكومية بجهينة، ببلاغ ضد مجهول يقوم بابتزازه وتهديده بنشر صور له ولأسرته على مواقع التواصل الاجتماعى.

جرى عرض الواقعة على اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والذي قرر سرعة التوصل إلى مرتكب الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات قيام المدعو "محمود. ا" 37 عاما، موظف بجهينة، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، بتلقيه بعض الرسائل من مجهول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن طلب مبلغ مالي 50 ألف جنيه نظير عدم نشر صور خاصة به وأسرته كانت محملة على بطاقة ذاكره فقدت منه، وأنه قام بإرسال مبلغ 4 آلاف جنيه له عن طريق الدفع الإكتروني كدفعة أولى، وأنه ما زال يقوم بتهديده من أجل الحصول على باقي المبلغ.

توصلت تحريات وحدة مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أحمد. م" 25 عاما، عامل، ويقيم بناحية جهينة الغربية دائرة المركز، تم ضبطه وبحوزته مبلغ 3.900 جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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