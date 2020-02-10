رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكشف على 3638 مواطنا في اليوم الأول لقافلة «عزبة الهجانة»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:27 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ 3638 مواطن من بينهم 534 مواطنًا تم الكشف عليهم وقدم لهم العلاج اللازم بالمجان، بالإضافة إلى تحويل ثلاثة آلاف و104 مواطنين أخرين إلى مستشفى منشية البكري لتلقي الخدمة الطبية وإجراء فحوصات متقدمة وجراحات عاجلة، وذلك في اليوم الأول من وصول القوافل الطبية المجانية إلى منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة.

تأتى هذه القافلة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، عقب زيارة سيادته الاخيرة لمنطقة عزبة الهجانة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في كل من تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، وأنف وأذن، والرمد، وجراحة الفم والأسنان، والجلدية والتناسلية، والجراحة العامة، مضيفًا أن القافلة بدأ عملها أمس الاحد، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وأشار إلى أنه تم فحص 88 مواطنًا بمعمل الدم، و50 بمعمل الطفيليات، كما تم فحص 12 مواطنًا بالأشعة السينية، بالإضافة إلى 80 مواطنًا تلقوا خدمة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر، كما حضر 180 مواطنًا ندوات توعوية صحية على هامش القافلة الطبية للتوعية بالأمراض المعدية، وختان الإناث وأضرار الزواج المبكر والعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية والعناية بالمسنين.

ولفت إلى أنه تم نقل 44 حالة بالإسعاف إلى مستشفى منشية البكري ممن تطلبت حالتهم الصحية جراحات عاجلة، كما تم تسجيل عدد من المواطنين باللجنة الثلاثية للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد توافر 120 صنفًا من الأدوية تغطي كافة الأمراض، وذلك بالصيدلية المتنقلة، مشيرًا إلى توفير سيارتي إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكري لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان، بالإضافة إلى توفير عربة للتسجيل الطبي، ووحدة لاستطلاع رأى المواطنين فى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وتابع أن القافلة تضم موظفًا مختصًا لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل فوري لعدد من الحالات إلى مستشفى منشية البكري لإجراء فحوصات متقدمة وجراحات عاجلة.
الكشف على 3638 مواطنا في اليوم الأول لقافلة «عزبة الهجانة»
الكشف على 3638 مواطنا في اليوم الأول لقافلة «عزبة الهجانة»
الكشف على 3638 مواطنا في اليوم الأول لقافلة «عزبة الهجانة»
الكشف على 3638 مواطنا في اليوم الأول لقافلة «عزبة الهجانة»

موضوعات متعلقة

منذ يومين

محمد رمضان لقائد الطائرة: «آسف وأنا تحت أمرك»

منذ يوم

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

منذ يوم

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

منذ حوالي 15 ساعة

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

الصور

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

الأكثر قراءة

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

قبرص تتحدى تركيا بشأن خطط التنقيب عن الغاز

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بث مباشر.. حفل الأوسكار 2020

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

75 % من الأفكار الانتحارية للأطفال لم يلاحظها الأبوين

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

منوعات

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بالصين

خلال ساعات.. إطلاق مسبار فضائى لاستكشاف الشمس

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

المكتب الثقافي المصري بالكويت ينظم ورشة حول فن كتابة القصة للأطفال

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء