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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو إسرائيل لتجنب المزيد من التوترات

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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أعلنت الصين، اليوم الإثنين، عن معارضتها أي إجراءات أحادية من شأنها تصعيد التوترات بين فلسطين وإسرائيل، داعية في الوقت نفسه إسرائيل إلى التصرف بحكمة لمنع وقوع المزيد من التوترات في المنطقة.

وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، تعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" "البدء في رسم الخرائط الميدانية الخاصة بـ(دولة إسرائيل) وفق ما تحدده خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتأكيد الرئاسة الفلسطينية أن خارطة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الوحيدة التي تعترف بها.

وقال شوانج: "موقف الصين الثابت هو أن أي حل لهذه القضية ينبغي أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والتوافقات الدولية ذات الصلة، مثل حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، وأن تمثل هذه القرارات والتوافقات أساس تسوية القضية، ويتعين الالتزام بها".

وأضاف: "ينبغي التوصل إلى أي اتفاق من خلال الحوار والتفاوض على قدم المساواة، مع مراعاة وجهات نظر واقتراحات الأطراف الأساسية المعنية، خاصة الجانب الفلسطيني، لتسهيل تسوية شاملة وعادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية في وقت مبكر".

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