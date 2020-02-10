البنوك تهبط بمؤشرات بورصة مسقط فى مستهل التعاملات

هبط مؤشر بورصة مسقط لدى مستهل جلسة اليوم الإثنين بنسبة 0.28%، فاقدا نحو 11.4 نقطة من قيمتها ليصل إلى مستوى 4114.61 نقطة.وتأثر أداء المؤشر بتراجع الأسهم القيادية بمستهل التعاملات، خاصة من البنوك، وتراجع البنك الأهلي 2.78%، وانخفض صحار الدولي 0.91%، وبنك مسقط 0.9%.وشهدت مؤشرات القطاعات تراجعًا جماعيًا بالمستهل، حيث هبط القطاع المالي بنسبة 0.42%، مع انخفاض البنك الأهلي، وصحار الدولي، وبنك مسقط، كما تراجع الخليجية للاستثمار 1.41%.وتراجع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 0.06 %؛ بضغط ريسوت للإسمنت المتراجع 0.39%.وجاء قطاع الخدمات أقل القطاعات تراجعًا بنسبة 0.02%؛ مع تقدم إس إم باور على المتراجعين بنسبة 5.4%، وتراجع الجزيرة للخدمات 1.1%.وحد من تراجع قطاع قطاع الخدمات، صدارة العُمانية للهندسة للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 6.06%.وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 4.61 مليون سهم، بتنفيذ 227 صفقة، بقيمة تداول 913.3 ألف ريال.