البنوك تهبط بمؤشرات بورصة مسقط فى مستهل التعاملات
الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:19 ص
اكرم عمرانطباعة
هبط مؤشر بورصة مسقط لدى مستهل جلسة اليوم الإثنين بنسبة 0.28%، فاقدا نحو 11.4 نقطة من قيمتها ليصل إلى مستوى 4114.61 نقطة.
وتأثر أداء المؤشر بتراجع الأسهم القيادية بمستهل التعاملات، خاصة من البنوك، وتراجع البنك الأهلي 2.78%، وانخفض صحار الدولي 0.91%، وبنك مسقط 0.9%.
وشهدت مؤشرات القطاعات تراجعًا جماعيًا بالمستهل، حيث هبط القطاع المالي بنسبة 0.42%، مع انخفاض البنك الأهلي، وصحار الدولي، وبنك مسقط، كما تراجع الخليجية للاستثمار 1.41%.
وتراجع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 0.06 %؛ بضغط ريسوت للإسمنت المتراجع 0.39%.
وجاء قطاع الخدمات أقل القطاعات تراجعًا بنسبة 0.02%؛ مع تقدم إس إم باور على المتراجعين بنسبة 5.4%، وتراجع الجزيرة للخدمات 1.1%.
وحد من تراجع قطاع قطاع الخدمات، صدارة العُمانية للهندسة للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 6.06%.
وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 4.61 مليون سهم، بتنفيذ 227 صفقة، بقيمة تداول 913.3 ألف ريال.
وتأثر أداء المؤشر بتراجع الأسهم القيادية بمستهل التعاملات، خاصة من البنوك، وتراجع البنك الأهلي 2.78%، وانخفض صحار الدولي 0.91%، وبنك مسقط 0.9%.
وشهدت مؤشرات القطاعات تراجعًا جماعيًا بالمستهل، حيث هبط القطاع المالي بنسبة 0.42%، مع انخفاض البنك الأهلي، وصحار الدولي، وبنك مسقط، كما تراجع الخليجية للاستثمار 1.41%.
وتراجع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 0.06 %؛ بضغط ريسوت للإسمنت المتراجع 0.39%.
وجاء قطاع الخدمات أقل القطاعات تراجعًا بنسبة 0.02%؛ مع تقدم إس إم باور على المتراجعين بنسبة 5.4%، وتراجع الجزيرة للخدمات 1.1%.
وحد من تراجع قطاع قطاع الخدمات، صدارة العُمانية للهندسة للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 6.06%.
وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 4.61 مليون سهم، بتنفيذ 227 صفقة، بقيمة تداول 913.3 ألف ريال.