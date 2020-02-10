أسوأ 10 إطلالات في حفل الأوسكار (صور)

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كاترينا بالف

كان ثوب كاترينا بالف الأسود أنيقًا للغاية، إلا أن إضافة طبقة من القماش الوردي الشفاف أفسدته إلى حد ما.







خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، عادة ما تحتدم المنافسة بين نجمات السينما للظهور بإطلالة مميزة تسرق الأضواء وتأسر قلوب الحاضرين، غير أن بعض المشاركات قد يقعن في الكثير من الأحيان ضحية لأزياء تفتقر للجاذبية والتميز.وهذا ما حدث في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، إذ ظهرت العديد من نجمات السينما بإطلالات صُنفت على أنها أسوأ الإطلالات لهذا العام.فيما يلي أسوأ إطلالات حفل الأوسكار لعام 2020، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:تصدرت الممثلة الشابة، بلاك تشينا (31 عامًا)، قائمة أسوأ الإطلالات بفستانها الذي أظهر أجزاء كبيرة من جسدها، إضافة إلى مكياجها اللامع الذي ظهر على بشرتها كطبقة بلاستيكية، وتسريحة شعرها التي جعلتها تبدو كالدمية.ظهرت المغنية جانيل مونيه (31 عامًا) على السجادة الحمراء، بفستانها الفضي اللامع بقبعة، والذي افتقر للمرونة وبدا وكأنه قطعة صلبة.تميز فستان ساندرا أوه بكمية كبيرة من الزخارف التي جعلته يبدو هزليًا وخاصة في القسم السفلي منه، إضافة إلى أكمامه الكثيفة التي طغت على وجهها.كريستين ويغكان فستان كريستين ويغ يشبه اليرقة بفضل الطبقة المزدوجة من الكشكشة التي ظهرت على جانبي الفستان السفليين.روني ماراسمح فستان الدانتيل لروني مارا أن تظهر مساحات كبيرة من جسمها، ولكن التأثير العام لهذا الزي كان الغرابة وليس الجاذبية.ارتدت المغنية أورورا ملابس فريدة من نوعها جعلها تتميز عن بقية الحاضرات، ولكن بطريقة سلبية.ليد سيدوقد يبدو الفستان طبيعيًا إلى حد ما، وخاصة بالنسبة للقسم العلوي منه، إلا أن القسم السفلي من الفستان بدا فضفاضًا للغاية وكأن شيئًا يتحرك بداخله.كريستي ويلسون كيرنزظهرت كاتبة السيناريو كريستي ويلسون كيرنز بفستان ذهبي اللون بدا وكأنه ملطخ بالقهوة.