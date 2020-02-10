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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أسوأ 10 إطلالات في حفل الأوسكار (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:17 ص
الأوسكار
الأوسكار
وكالات
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خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، عادة ما تحتدم المنافسة بين نجمات السينما للظهور بإطلالة مميزة تسرق الأضواء وتأسر قلوب الحاضرين، غير أن بعض المشاركات قد يقعن في الكثير من الأحيان ضحية لأزياء تفتقر للجاذبية والتميز.

وهذا ما حدث في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، إذ ظهرت العديد من نجمات السينما بإطلالات صُنفت على أنها أسوأ الإطلالات لهذا العام.

فيما يلي أسوأ إطلالات حفل الأوسكار لعام 2020، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

تصدرت الممثلة الشابة، بلاك تشينا (31 عامًا)، قائمة أسوأ الإطلالات بفستانها الذي أظهر أجزاء كبيرة من جسدها، إضافة إلى مكياجها اللامع الذي ظهر على بشرتها كطبقة بلاستيكية، وتسريحة شعرها التي جعلتها تبدو كالدمية.


ظهرت المغنية جانيل مونيه (31 عامًا) على السجادة الحمراء، بفستانها الفضي اللامع بقبعة، والذي افتقر للمرونة وبدا وكأنه قطعة صلبة.


تميز فستان ساندرا أوه بكمية كبيرة من الزخارف التي جعلته يبدو هزليًا وخاصة في القسم السفلي منه، إضافة إلى أكمامه الكثيفة التي طغت على وجهها.
كريستين ويغ


كان فستان كريستين ويغ يشبه اليرقة بفضل الطبقة المزدوجة من الكشكشة التي ظهرت على جانبي الفستان السفليين.


أظهر فستان أوليفيا كولمان فتحات غريبة أسفل كتفيها، بشكل أوحى للكثيرين بأنها صممت لتهوية إبطيها. إضافة إلى أن الفتحات وطيات قماش الفستان، أعطت مظهرًا غير مكتمل لشخصية الفنانة.
روني مارا


سمح فستان الدانتيل لروني مارا أن تظهر مساحات كبيرة من جسمها، ولكن التأثير العام لهذا الزي كان الغرابة وليس الجاذبية.


ارتدت المغنية أورورا ملابس فريدة من نوعها جعلها تتميز عن بقية الحاضرات، ولكن بطريقة سلبية.
ليد سيدو


قد يبدو الفستان طبيعيًا إلى حد ما، وخاصة بالنسبة للقسم العلوي منه، إلا أن القسم السفلي من الفستان بدا فضفاضًا للغاية وكأن شيئًا يتحرك بداخله.
كريستي ويلسون كيرنز


ظهرت كاتبة السيناريو كريستي ويلسون كيرنز بفستان ذهبي اللون بدا وكأنه ملطخ بالقهوة.
كاترينا بالف

كان ثوب كاترينا بالف الأسود أنيقًا للغاية، إلا أن إضافة طبقة من القماش الوردي الشفاف أفسدته إلى حد ما.

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