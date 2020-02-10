الحبس سنة لعاطل حرق زوجته

قضت محكمة جنح الأميرية، بحبس زوج سنة، لاتهامه بتعذيب زوجته وتعنيفها والتعدي عليها بالضرب المبرح وحرقها بمناطق متفرقة في جسدها وذلك وفقا لتقارير طبية وشهادة الشهود من الجيران والأقارب.كانت الزوجة سماح.ع، 26 سنة حررت محضر رقم 2972 لسنة 2019 ضد زوجها مصطفى.ح، واتهمته بضربها وإصابتها بجروح نافذة عدة مرات.وقالت الزوجة في دعواها رقم 8336 لسنة 2019 أحوال شخصية، بأنها متزوجة منذ 5 سنوات وخلال هذه الفترة أذاقها زوجها العذاب بأنواعه، من ضرب وإهانة بدون أسباب واضحة.وأشارت بأنه رافض العمل ويعيش على المكسب الذي يتحصل عليه من محلات والده، وطلبت منه الخروج للعمل مرات عديدة لكنه كان يرفض وطوال الوقت جالس بالمنزل يشرب خمور، ويحاول التشاجر معها على أتفه الأسباب لضربها وعندما اعترضت على تعاطيه الخمور داخل الشقة وأمام طفلتهم قام بحرقها وإصابتها بجروح نافذة وطردها من منزل الزوجية.