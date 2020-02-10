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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إنشاء أول مركز رقمي لطب الأسنان بجامعة القاهرة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:15 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان، حول إنشاء مركز طب الأسنان الرقمي، وأعمال تطوير الدور الرابع والخامس بهدف رفع كفاءة العملية البحثية والعلاجية في مجال تركيبات الأسنان لتتماشى مع المستوى العالمي في هذا المجال سعيًا من الكلية في التميز العلمي والبحثي والعلاجي.

وأوضح التقرير أن تكلفة أعمال إنشاء وتجهيز مركز طب الأسنان الرقمي، والذي يعتبر الأول من نوعه في كليات طب الأسنان في مصر، بلغت 18 مليون جنيه مصري.
إنشاء أول مركز رقمي
كما تناول التقرير أعمال تطوير الدور الرابع والخامس، والتي تهدف إلى إنشاء مركز متطور للتعليم المستمر، ومركز متميز لجراحة الفم والوجه والفكين، وإنشاء عيادة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تجديد قسم جراحة الفم والوجه والفكين، حيث بلغت تكلفة أعمال التطوير والتجديد والتجهيزات والمعدات 25 مليون جنيه مصري.

وأشار التقرير إلى أنه تم تجديد وتطوير قسم أشعة الفم والوجه والفكين بكلية طب الفم والأسنان، عن طريق التحول إلى نظام الأشعة الرقمية، وتزويد القسم بعدد 9 ماكينات أشعة رقمية داخل الفم و4 أجهزة قراءة رقمية، وتم الاستغناء عن التحميض اليدوي نهائيًا، وربط قسم الأشعة بعيادات المستشفى التخصصية وقسم الاستقبال والطوارئ، وحفظ أشعة المريض في الملف العلاجي الخاص به والذي يمكن الدخول عليه من أي عيادة بالمستشفى.

كما استعرض التقرير ما تم انجازه بخصوص قوائم انتظار المرضى، في الفترة من سبتمبر 2018 إلى ديسمبر 2019، حيث تم تشغيل العيادات فترة مسائية لأول مرة في سبتمبر 2018 بهدف تقليل قوائم الانتظار وتكدس المرضى في الفترة الصباحية، وتم القضاء نهائيًا على قوائم الانتظار في عيادات الأطفال ويتم حاليًا استقبال وعلاج متوسط 300 طفل يوميًا، كما تم تقليص قوائم الانتظار لعلاج الأطفال تحت التخدير الكلي ويتم حاليًا علاج 100 حالة شهريًا.
إنشاء أول مركز رقمي
وأوضح التقرير أنه تم تخصيص يوم أسبوعيًا لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة تحت التخدير الكلي في عمليات الجراحة ولا يوجد حاليًا قوائم انتظار، وتم تقليص قوائم الانتظار لمرضى علاج الجذور من سنة إلى 3 أشهر ويتم علاج الحالات الطارئة منها في قسم الاستقبال والطوارئ فور استقبال الحالة الطارئة. كما يستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بكلية طب الفم والأسنان، جميع الحالات الطارئة على مدار الساعة حيث يستقبل شهريًا قرابة 17 ألف حالة منها 3 آلاف حالة طارئة أسنان و450 حالة حوادث وكسور الفكين.

وذكر التقرير أن مستشفى كلية طب الفم والأسنان تهدف إلى القضاء نهائيًا على قوائم الانتظار بحلول يوليو 2020 بالتشغيل الكامل لعيادات المستشفى من 8 ص إلى 8 م وتشغيل عيادة جديدة لعلاج الجذور والتشغيل الكامل لعيادات الكلية بالشيخ زايد، وبلغ عدد المتدربين أكثر من 1770 طبيب امتياز ونائب زائر من خريجي الجامعات الخاصة والحكومية والوافدين من خلال البرنامج المسائي.
إنشاء أول مركز رقمي
 

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