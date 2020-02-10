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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم العالي: منح برنامج للدراسات العليا للمهنيين بأمريكا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:14 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول الإعلان الرابع لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 20202021 بالتعاون بين الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضح التقرير أن برنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" يتم طبقًا للاتفاقية الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، والتي تنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 أشهر.

وتهدف هذه المنح إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل للمساهمة في رفع النمو الاقتصادي المصري.

وأوضح التقرير أن نماذج التقدم (A،B،C،D) الخاصة بالمنح متاحة على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات (https:cdm.edu.egcdm?p=1212)، وستقبل المقترحات البحثية من المؤسسات الراغبة في الحصول على المنح اعتبارًا من 1 مارس القادم وحتى يوم الخميس الموافق 462020، علمًا بأن هذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة، ومحددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية.

وأضاف التقرير أن المجالات العلمية لهذه المنح هي: (الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية).

وللتعرف على شروط المنح المقدمة يمكن زيارة موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات https:cdm.edu.egcdm?p=1212
جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات ستنظم ورشة عمل حول هذه المنح يوم الاثنين الموافق 24 فبراير الجاري، وعلى من يرغب في الحضور من السادة ممثلي المؤسسات إرسال بريد إلكتروني على إيميل: ([email protected]).

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