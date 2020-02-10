جني الأرباح يهبط بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين - ثانى تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات جنى أرباح موسعة على أغلبية الأسهم والقطاعات.تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 08. 0 %، فاقدا نحو 11 نقطة من قيمته ليصل إلى مستوى 14097 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 15. 0 %، بما يعادل 1.97 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 1275 نقطة، وسط تداولات زهيدة بلغت قيمتها نحو 15.5 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 4.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 738 صفقة بيع وشراء.