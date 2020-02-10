بريطانيا: كورونا يشكل تهديدا على الصحة العامة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الإثنين، إن انتشار فيروس "كورونا" جاد وخطير ويشكل تهديدا للصحة العامة للبريطانيين.وأوضح بيان لوزارة الصحة البريطانية أن الوزير اتخذ عدة قرارات لضمان الحماية العامة بأقصى قدر ممكن من انتقال الفيروس، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.كما أعلن هانكوك عن تصنيف المستشفيين اللذين يوجد بهما البريطانيون العائدون من مدينة "ووهان" الصينية- كمنشأتي عزل- حيث أعلنت بريطانيا عن وجود أربع حالات إصابة مؤكدة حتى الآن.