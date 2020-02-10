اليوم.. «القابضة الكيماوية» تشارك بملتقى الاتحاد العربي للأسمدة

تشارك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اليوم الأثنين، في الملتقى الدولي الـ26 للاتحاد العربي للأسمدة، يمثلها المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة.ویجـمع الاتـحاد الـمؤسـسات والشـركـات الـعربـیة الـعامـلة فـي مـجال صـناعـة وتـجارة الأسـمدة وخـامـاتـھا والـمجالات ذات الـعلاقـة بـذلـك، كما یـضم فـي عـضویـته الكثير من الشـركـات العـربـیة والأجـنبیة مـن 35 دولـة مـن أنـحاء الـعالـم، ویھـدف بـوجـه عـام تنسـیق وتـنمیة وتـطویـر الـعلاقـات الـفنیة وكـل مـا لـه صـلة فـي مـجال صـناعـة الأسـمدة واسـتخدامـاتـھابـین الشـركـات الأعضاء.ويهدف المؤتمر الذي سيشارك فيه أكثر من 500 شخصية من الخبراء وكبار المسئولين في شركات صناعات الأسمدة العالمية لتبادل الخبرات والتجارب، والتي استعرضت آخر المستجدات التكنولوجية في مجال صناعة الأسمدة.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.