مها السباعي: 2.5 مليون مواطن بعزبة الهجانة يحتاجون للرعاية

قالت الدكتورة مها السباعي، مدير منطقة شرق مدينة نصر الطبية، إن هناك 2.5 مليون مواطن ممن يقطنون في عزبة الهجانة يحتاجون إلى الرعاية الطبية، وهم الأشد احتياجًا للخدمات الطبية، حسب آخر إحصائية تم إعدادها.وأشارت مها السباعي، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إلى أن القافلة المقامة حاليًا في منطقة عزبة الهجانة جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تفقده المنطقة، موضحًا أنها تكون على نفقة الدولة وبها خدمات موسعة تزيد من انتفاع المواطنين بالخدمات الصحية.وأوضحت مدير منطقة شرق مدينة نصر الطبية، أن القافلة الطبية مجانية شاملة جميع التخصصات لتقديم الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لأهالي عزبة الهجانة، والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية من 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا.