المتظاهرون يقطعون طرقا وجسورا وسط الناصرية العراقية

أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أن المتظاهرين قطعوا طرقا وجسورا وسط الناصرية العراقية، بحسب مانقلته "العربية عاجل".وتوافد العديد من المتظاهرين صباح اليوم في ساحات التحرير في البلاد، وسط دعوات لمليونية شعبية، في العديد من المدن العراقية في الجنوب والعاصمة العراقية بغداد، ضد النفوذ الإيراني في البلاد، وتكليف محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات السابق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وأقدم المحتجون على غلق جسري النصر والحضارات وتقاطع بهو الإدارة المحلية وسط الناصرية، فيما امتدت التظاهرات إلى جنوبي محافظة ذي قار، احتجاجًا على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، ومماطلة الكتل السياسية بتلبية مطالب المحتجين، مؤكدين الاستمرار بالاعتصامات والإضراب حتى تحقيق التغيير السياسي الشامل.وتجددت المظاهرات في الشارع العراقي بعد تكليف الرئيس العراقي برهم صالح، السبت الماضي، لمحمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومطالبتهم باختيار شخصية عراقية مستقلة بعيدًا عن الأحزاب السياسية العراقية لتشكيل الحكومة واختيار حكومة تكنوقراط بعيدًا عن المحاصصة السياسية.