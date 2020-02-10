تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين- ثاني تعاملات الاسبوع، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.25 % و0.37 % على التوالي، بينما ارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.02 % و0.09 % على التوالي.وبلغ حجم تداولات بورصة الكويت بمستهل التعاملات، نحو 41.14 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1327 صفقة حققت سيولة بقيمة 5.3 مليون دينار.وهبطت مؤشرات 5 قطاعات خلال الفترة يتصدرها البنوك بنحو 0.4 %، بينما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى بقيادة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.2 %.وتصدر سهم "معادن" التراجعات بانخفاض قدره 9.48 %، فيما تصدر سهم "وثاق" الارتفاعات بارتفاع بلغت نسبته 9.88 %.وحقق سهم "بنك الخليج" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.02 مليون دينار متراجعًا 2.29 %، فيما تصدر سهم "أرازن" نشاط الكميات بتداول 17.41 مليون سهم متراجعًا 6.41 %.