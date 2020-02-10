الصحة تطلق 5 قوافل مجانية ضمن «حياة كريمة» اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قافلة طبية مجانية بالمحافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.وأوضحت أن القوافل الطبية تشمل مناطق؛ رأس حدربة وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وميت أبوخالد مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ونقطة نجم مركز مطاي محافظة المنيا، وسرنباي مركز المحمودية محافظة البحيرة، وغرب الموهوب مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد.وأشارت إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.